19-jarige schiet op kinderen "om luchtdrukgeweer te testen" 16 augustus 2018

Op een speelplein in een wijk in Sint-Niklaas heeft een 19-jarige jongeman dinsdagmiddag met een luchtdrukgeweer op twee kinderen geschoten. Eén kind raakte lichtgewond. De grootvader van de kinderen zag het gebeuren en verwittigde onmiddellijk de politie. Een politiepatrouille kon de verdachte meteen vatten. De 19-jarige schutter werd in de omgeving van het speelplein gearresteerd en zijn luchtdrukwapen werd in beslag genomen. Hij is geen onbekende voor de lokale politie. Naar verluidt verklaarde hij na het incident dat hij zijn geweer eens wilde "uitproberen". De verdachte werd dinsdagnamiddag al voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Hij werd vrijgelaten onder strikte voorwaarden. (JVS)

