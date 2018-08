19-jarige kritiek na duik in zwemvijver 07 augustus 2018

Om nog onduidelijke redenen is een jongeman van 19 gisteravond in de problemen geraakt terwijl hij een frisse duik nam in de Paalse Plas. De zwemvijver in het Limburgse Beringen was op dat moment eigenlijk al gesloten. Familieleden verloren de jongen uit het oog en sloegen alarm. De uitgerukte hulpdiensten konden de bewusteloze tiener snel traceren en uit het water halen. Gisteravond laat vocht hij nog voor zijn leven in het ziekenhuis. De lokale politie kwam ter plaatse om getuigen rond de plas te verhoren. (RTZ)