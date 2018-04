19-jarige Bruggeling is Europees gamekampioen 12 april 2018

Zijn middelbare school heeft hij niet afgemaakt, omdat hij zich wilde toeleggen op zijn gameprestaties. Met succes, zo bewijst Gabriël Rau nu. Want de 19-jarige Bruggeling is zopas samen met zijn teamgenoten Europees kampioen geworden in het bijzonder populaire onlinespel 'League of Legends'. Rau is lid van een team van zes. Ze 'trainen' vanuit Berlijn minstens twaalf uur per dag. "Toen ik wilde stoppen met school, was er wel wat twijfel bij mijn familie, maar gelukkig heb ik de kans gekregen." Met zijn overwinning strijkt hij 8.000 euro op. In de prijzenpot voor het wereldkampioenschap, na de zomer, zit liefst 4 miljoen dollar (3,2 miljoen euro). (BHT)

