Exclusief voor abonnees 19 jaar en 133 dagen DE JONGSTE 08 juni 2019

Wat goed is, wint snel. Met 19 jaar en 133 dagen is Remco Evenepoel de jongste winnaar van een 'serieuze' koers in het recente verleden. Mathieu Van der Poel was 19 jaar en 147 dagen oud toen hij triomfeerde in de Ronde van Limburg. Michael Matthews was nog negen dagen ouder toen hij in 2010 de armen in de lucht mocht steken tijdens de eerste rit van de Tour de Langkawi. Ook Gerald Ciolek, Kaden Groves, Dusan Rajovic en Vincenzo Albanese wonnen koersen voor hun 20ste. (VDVJ)