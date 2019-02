19° in Londen: daar zijn de narcissen al 26 februari 2019

Normaal is het wachten tot half maart voor Londense kinderen tussen de narcissen in St James's Park kunnen spelen. Maar net als hier is het over het Kanaal uitzonderlijk warm - 19 graden, beter dan op pakweg Ibiza - en dus bloeien de bloemen alsof het lente is.

