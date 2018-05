19- en 24-jarige opgepakt voor moord op prostituee 25 mei 2018

Een 21-jarige prostituee is dood teruggevonden in een appartement in Etterbeek. De vrouw zou woensdagavond een twintigtal messteken hebben gekregen. Het gerecht heeft dezelfde avond nog twee verdachten gearresteerd in de buurt van het appartement in de Platanenstraat, niet ver van de Brusselse universiteiten VUB en ULB. Daar woonde of werkte de 21-jarige B. op het gelijkvloers. De verdachten, een 19-jarige en een 24-jarige, moesten gisteren nog worden verhoord. Het is nog niet duidelijk in welke mate zij betrokken zijn. Volgens de krant 'La Dernière Heure' was één van hen een ontevreden klant die terugkwam en de vrouw doodstak. (SRB/VDBS)