19/20 voor Van der Poel, Iserbyt eindwinnaar 06 januari 2020

Reeks van negen en reeks van tien. Jammer van die ene strikvraag (Ronse), waar hij intuinde. Maar toch: 19 op 20. Summa cum laude, met felicitaties van de jury, studeerde Mathieu van der Poel gisteren af aan de universiteit. Op de campus van de VUB/ULB in Etterbeek stond opnieuw geen maat op de wereldkampioen. Een halve cross reed hij op reserve, om dan meedogenloos toe te slaan in ronde vijf. Eli Iserbyt pikkelde aanvankelijk nog dapper bij met zijn korte, sterke beentjes. Maar na een tweede tempoversnelling was de kloof definitief geslagen.

