19.000 namaakspullen van Rode Duivels in beslag genomen 08 augustus 2018

Niet alleen de Rode Duivels boerden goed op het afgelopen WK in Rusland. Ook de Economische Inspectie draaide de maanden voor het WK op volle toeren. Zo nam de inspectie maar liefst 19.000 namaakspullen in beslag die met onze nationale voetbaltrots te maken hebben. Het ging om T-shirts, truien, sokken en ballen die het logo van de Belgische voetbalbond (KBVB) droegen zonder dat daarvoor toestemming werd gegeven. De namaakproducten werden ook verkocht in het reguliere winkelcircuit. Vervalsers kunnen ook na het WK niet op hun lauweren rusten, want de controles blijven volgens minister Kris Peeters (CD&V) onverminderd voortgaan. (JEW)

