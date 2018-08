18x op rij zonder winst tegen grote buur 27 augustus 2018

't Zag er 78 minuten goed uit, maar uiteindelijk bleef Lokeren opnieuw puntenloos achter tegen AA Gent. Meteen de 18de competitiewedstrijd op rij dat Lokeren niet kon winnen van de grote buur. Dat gebeurde voor het laatst op 22 september 2010, toen het op Dak-nam 3-2 werd. In Gent is het nóg langer geleden: op 4 november 2005 werd het in het Jules Ottenstadion 1-2. (MVS)