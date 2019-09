Exclusief voor abonnees 18de Kinepolis in Nederland 26 september 2019

De Belgische keten Kinepolis zal midden oktober de bouwwerken aanvatten van een nieuw cinemacomplex in het Nederlandse Haarlem. De bioscoop zal zes zalen en 934 zitplaatsen tellen en alle zalen worden voorzien van laserprojectie. Kinepolis verwacht er 330.000 bezoekers per jaar te ontvangen. De opening staat gepland in het vierde kwartaal van 2020.

