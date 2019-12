189 van de 51.600 ambtenaren ontslagen in acht jaar tijd SSL

02 december 2019

05u00 0 De Krant Van de bijna 51.600 vastbenoemde federale ambtenaren zijn er in acht jaar tijd amper 189 ontslagen. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Vincent Van Quickenborne (Open Vld) heeft opgevraagd bij de verschillende ministers. "Ofwel loopt alles perfect bij de federale overheid, ofwel zijn de regels te strikt."

Op liefst 22 van de 43 federale administraties is tussen begin 2010 en eind 2017 geen énkele vastbenoemde ambtenaar ontslagen. Bij de overige administraties werden in die periode 189 mensen de laan uitgestuurd. Op een totaal van 51.593 statutaire personeelsleden komt dat neer op een ontslagpercentage van 0,37%. Vastbenoemde ambtenaren kunnen dan ook slechts ontslagen worden in specifieke omstandigheden, na een tuchtregeling of na twee negatieve evaluaties. Wie toch de bons krijgt, kan bovendien naar de Raad van State trekken, die dan oordeelt of de procedure is nageleefd.

Niet meer van deze tijd, vindt Van Quickenborne. De wet die dat regelt, dateert uit 1937. "Ik ken geen enkel bedrijf met zulke strikte procedures. Contractuele tewerkstelling moet de standaard worden bij de federale overheid, net zoals we dat hebben afgesproken in het Vlaams regeerakkoord."

Van de 189 ontslagen ambtenaren, werkten er 145 voor de FOD Financiën, met 22.000 krachten niet toevallig de grootste administratie. (SSL)