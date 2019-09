Exclusief voor abonnees 185 miljoen euro investeert Solvay 25 september 2019

00u00 0

Chemiegroep Solvay blijft in investeringsmodus. Het bedrijf maakte gisteren een investering van 185 miljoen euro bekend in de VS. Solvay wil er haar productie van natriumcarbonaat in de staat Wyoming verhogen naar 600.000 ton. In Bulgarije komt er 200.000 ton productiecapaciteit bij. De vraag naar natriumbicarbonaat groeit wereldwijd fors. Het wordt steeds vaker gebruikt voor rookgasbehandelingen, die voor een betere luchtkwaliteit zorgen.

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis