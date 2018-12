180 N-VA-cabinetards verliezen hun job 10 december 2018

Het verdwijnen van N-VA uit de regering brengt ook een hele herstructurering met zich mee. Op de vijf federale N-VA-kabinetten samen waren zo'n 180 medewerkers aan de slag. Voor hen wordt een soort sociaal plan uitgewerkt, zegt partijwoordvoerder Joachim Pohlmann. Zij krijgen in principe een opzegvergoeding, omdat ze volgens een soort bediendecontract werken. Sommige medewerkers zijn gedetacheerd uit overheidsdiensten of - in het geval van Defensie - uit het leger. Zij kunnen naar hun oude job terug. Anderen moeten op zoek naar een andere job. "We gaan zoveel mogelijk oplossingen zoeken, maar dat wordt nog een hele klus", zegt Pohlmann. Jan Jambon, Theo Francken en Zuhal Demir kunnen hun zetel in de Kamer heropnemen.

