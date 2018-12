18 plofkraken gepleegd in 2018 28 december 2018

00u00 0

In 2018 hebben in ons land achttien plofkraken plaatsgevonden, waarbij geldautomaten tot ontploffing werden gebracht. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van bankenfederatie Febelfin. Vorig jaar ging het om amper twee pogingen tot plofkraken. In 2015 en 2016 vonden er geen plaats. Bij de cijfers zijn feiten als vandalisme en inbraak niet meegerekend. Het gaat ook enkel over plofkraken waarbij gas of vaste explosieven gebruikt werden. Volgens Febelfin waren de laatste plofkraken van dit jaar niet succesvol. De laatste incidenten waarbij de daders er met de buit vandoor gingen, dateren van eind juni. De federatie benadrukt dat de banken al verschillende preventieve maatregelen namen. Zo zit er minder cash in de geldautomaten, werden de geldautomaten extra beveiligd en zijn er detectiesystemen geïnstalleerd die pogingen tot plofkraken doen mislukken.

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN