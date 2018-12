18 op 24: Club-eter in eigen huis 14 december 2018

Acht keer stond Vanderhaeghe met zijn team als thuisploeg tegenover Club Brugge. Zes keer won hij, goed voor 18 punten op 24. Alleen in zijn eerste seizoen bij KV Oostende lukte winnen niet. In zijn enige seizoen als coach van KV Kortrijk at hij meteen Club op in het Guldensporenstadion, met twee keer 2-0. Eerder - als assistent van Leekens en Vanhaezebrouck - had hij daar ook al vaak de smaak van de winst tegen blauw-zwart geproefd. (ESK)