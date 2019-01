18 nieuwe trajectcontroles onbruikbaar 25 januari 2019

00u00 0

Achttien nieuwe Vlaamse trajectcontroles kunnen niet in gebruik worden genomen. Reden: de connectoren nodig voor de verbinding naar de verwerkingscentrale van de federale politie ontbreken. "Hemeltergend", vindt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Die wil, om een en ander te bespoedigen, de connectoren nu in de plaats van de federale politie aankopen. "Het is hemeltergend dat Vlaanderen zoveel investeert in trajectcontroles voor meer verkeersveiligheid, terwijl de uitvoering op een ander niveau in het honderd loopt." Weyts vraagt zijn federaal collega van Binnenlandse Zaken De Crem daarom toestemming om de connectoren zelf aan te schaffen. "Wat we zelf doen, gaat alvast sneller." De 18 trajectcontroles waarvan sprake bevinden zich op negen locaties, telkens in de twee rijrichtingen. Het gaat onder meer om de N9 in Gentbrugge, de N460 in Haaltert en de N763 in Maasmechelen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN