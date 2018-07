18% minder bloeddonoren 27 juli 2018

Het Rode Kruis voelt de gevolgen van de hitte in zijn bloedvoorraad. Het aantal donoren ligt 18% lager dan normaal, zegt communicatieverantwoordelijke Ine Tassignon. "Mensen hebben minder zin om in deze hete temperaturen bloed te geven." Vooral de negatieve bloedgroepen staan onder druk. "Maar van een tekort is voorlopig nog geen sprake. We houden de bloedvoorraad op peil." Wie deze zomer trouwens bloed komt geven, krijgt een ijsje.