18 mensen per dag bestolen met list 03 augustus 2018

Elke dag worden 18 mensen in ons land bestolen met een list. Over heel 2017 gaat het om 6.414 feiten. 44% speelt zich af in Brussel, 30% in Vlaanderen en 26% in Wallonië. In 216 gevallen deed de dader zich voor als agent. Andere populaire rollen zijn brandweerman, medewerker van water-, gas- en elektriciteitsmaatschappijen of simpelweg een ouder die aanbelt omdat zijn kind naar het toilet moet.