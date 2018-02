18 maanden celstraf voor Roemense dievenbende 15 februari 2018

Aurel C., Victorita-Mioara S. en Magdalena S. stonden gisteren terecht op de rechtbank in Turnhout voor een reeks inbraken in Turnhout en Lille. De drie personen van Roemeense afkomst werden tussen 10 en 17 november vorig jaar gesignaleerd in de Kempense gemeenten. Ze stalen kassageld bij onder meer Frituur De Lilse Hoek in Lille. Diezelfde dag stalen de dames eveneens geld achter de toog van café Excelsior in Turnhout. "Op 17 november kon de politie de dieven tegenhouden in Enghien, een stadje in de provincie Henegouwen. De auto werd bestuurd door Aurel C., die ook een positieve ademtest aflegde", luidt het bij het parket.

