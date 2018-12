18 maanden cel voor ouders die tweeling verwaarloosden 07 december 2018

De ouders van een tweeling uit Lier hebben een effectieve celstraf gekregen van achttien maanden. De man en de vrouw stonden vorige maand terecht voor de verwaarlozing van hun tweeling die op dat moment anderhalf jaar oud was. De bal ging aan het rollen toen de kinderen het ziekenhuis werden binnengebracht. Er werd zware ondervoeding vastgesteld. De ouders werden verhoord, maar ontkenden de feiten. Het koppel heeft ook twee oudere kinderen. Hierop werden de kleuterjuf én de onthaalmoeder verhoord. Hun verklaringen waren duidelijk: "We moesten de kinderen wassen of zelf eten geven, omdat ze dat thuis niet kregen." De verdediging vroeg de vrijspraak, maar daar ging de rechtbank niet op in. (TVDZM)

