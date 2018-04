18 maanden cel voor diefstal van 900.000 euro noten 13 april 2018

Drie mensen die voor 900.000 euro aan pistachenoten en amandelen hadden gestolen, zijn gisteren door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot celstraffen van 18 maanden en geldboetes van 3.000 euro. De noten werden op weg naar een importbedrijf door een werknemer van de klantendienst ontvreemd en in Spanje aan de man gebracht. Een onderzoek door het bedrijf leidde naar een gloednieuw importbedrijfje in Spanje dat welgeteld één loods had gehuurd om er begin 2014 zes verdwenen zendingen te stockeren en te verpatsen. Verder onderzoek leidde naar de bewuste werknemer. Die bekende de feiten en had het bedrijfje in Spanje laten oprichten door zijn zus en een derde persoon. Zij ontkende, de derde verdachte liet verstek gaan.

