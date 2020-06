Exclusief voor abonnees 18 maanden cel voor advocaat Pol Vandemeulebroucke 06 juni 2020

00u00 0

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft advocaat Pol Vandemeulebroucke (56) veroordeeld tot achttien maanden cel en 1.600 euro boete voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Voor schending van zijn beroepsgeheim werd hij vrijgesproken. De advocaat stond samen met vijftien anderen terecht in een drugszaak over de invoer van ruim 1.300 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen. Volgens de rechtbank had Vandemeulebroucke op vraag van hoofdbeklaagde Uka G. zijn positie als advocaat misbruikt om via andere advocaten en journalisten aan vertrouwelijke informatie te geraken. In een andere zaak worden 14 bekende advocaten van de Antwerpse balie dezer dagen ondervraagd als verdachten in een Mechels drugsonderzoek.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen