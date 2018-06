18-jarigen mogen kosteloos met trein door Europa 12 juni 2018

18-jarigen kunnen vanaf vandaag tot 26 juni een aanvraag indienen voor een gratis treinticket waarmee ze door heel Europa kunnen reizen. Dat heeft de Europese Commissie aangekondigd. In eerste instantie worden 15.000 tickets uitgedeeld, 333 daarvan zijn gereserveerd voor jonge Belgen. Dit najaar deelt de commissie nog eens 5.000 treintickets uit. Een aanvraag indienen, kan via www.europa.eu/youth/discovereu. Deelnemers moeten er hun gegevens ingeven, de reis die ze willen maken beschrijven en een quiz van vijf vragen oplossen over het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018.