18-jarige zonder rijbewijs geeft zichzelf aan voor vluchtmisdrijf 23 juni 2018

Een 18-jarige jongeman heeft zich gisteren bij de Antwerpse politie gemeld voor het ongeval met vluchtmisdrijf van afgelopen maandag. Toen werd op de Singel een 38-jarige fietser aangereden. De jongen en een tweede verdachte legden het slachtoffer aan de kant en pleegden dan vluchtmisdrijf. "De jongeman was door onze agenten geïdentificeerd als de passagier", klinkt het bij de politie. "De wagen, een Mercedes C-klasse, was gehuurd door een andere man. Deze huurder is nog steeds spoorloos. De tiener beweert dat hij aan het stuur zat."

