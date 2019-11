Exclusief voor abonnees 18-jarige verkracht dronken tiener: 11 maanden effectief 20 november 2019

Een man van 21 uit Hasselt heeft van de rechter 22 maanden cel gekregen, waarvan de helft met uitstel, voor de verkrachting van een Oost-Vlaams meisje van 15. Op het moment van de feiten was de man 18 jaar. Ook zou hij haar naakt gefotografeerd hebben op de vloer van zijn badkamer. Het slachtoffer werd op 5 maart 2017 met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ze bleek onder invloed van alcohol te zijn. Volgens de man gebeurde het seksuele contact met wederzijdse toestemming, maar dat geloofde de rechter niet. "Het meisje was daar te dronken voor." De rechter vindt het ook problematisch dat de beklaagde de feiten is blijven ontkennen en dat hij nooit schuldinzicht heeft getoond. (BVDH)

