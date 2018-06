18-jarige stiefmama die is aangehouden voor dood 2-jarig meisje, woonde nog geen twee weken samen met papa Peuter sterft in 'verdachte omstandigheden', 18-jarige stiefmama aangehouden Koen Baten en Kristof Aerts

06 juni 2018

00u00 0 De Krant Eén week woonde M.D. bij haar nieuwe vriend en zijn dochtertje toen het fout liep. Het tweejarige meisje stierf vorige donderdag. Gisteravond werd de 18-jarige stiefmoeder aangehouden. Ze had zelf de hulpdiensten gebeld toen ze het kind bewusteloos in bad had gevonden, maar haar verklaringen zouden niet stroken met de eerste vaststellingen.

Stiefmoeder M.D. woonde nog maar sinds 23 mei samen met haar vriend B. (22) en zijn dochtertje C. van 2 jaar in een appartement in de Stationsstraat in Lebbeke. De twee waren goed een jaar een koppel. Vader B. wilde gisteren niet reageren en verblijft bij een vriendin in de buurt. "Hij kan er gewoon niets over zeggen", reageert de vrouw. "We zitten allemaal nog met zoveel vragen. Wat is er écht gebeurd? Over M. kan ik geen kwaad woord zeggen. In elk geval had niemand dit zien aankomen."

Vorige week donderdag belde M.D. de hulpdiensten, omdat ze het kindje bewusteloos in bad had gevonden.

