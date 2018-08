18-jarige na festival overreden in weide 07 augustus 2018

00u00 0

In Aarschot is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 18-jarige zwaargewond geraakt bij een ongeval met vluchtmisdrijf. Hij was op de terugweg van het Gelrock-festival in de Aarschotse deelgemeente Gelrode. De tiener zou met een groep vrienden in tenten overnachten. Toen de groep rond 3 uur 's nachts via de weide naar hun tenten stapte, raakte de jongeman wat achterop. Zijn vrienden vonden hem uiteindelijk terug in de weide, met zware verwondingen over het hele lichaam. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN