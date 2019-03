18 jaar na faillissement wéér uitstel voor zaak- Lernout & Hauspie 09 maart 2019

Achttien jaar na het faillissement van Lernout & Hauspie hebben de gedupeerden nog geen cent gezien. Meer dan 15.000 mensen eisen een schadevergoeding van het Ieperse spraaktechnologiebedrijf, maar ten vroegste in 2020 zal daar uitsluitsel over komen. Gisteren werd de zaak uitgesteld voor het Gentse hof van beroep, omdat een advocaat in het buitenland zit. Bovendien zijn er te weinig rechters, zegt voorzitter Erik Van de Sijpe. "In de loop van dit jaar verwachten we wel nieuwe benoemingen." De zaak zal nu op 13 december behandeld worden, maar een uitspraak zou er pas in de tweede helft van 2020 komen. L&H ging in 2001 failliet na een fraudeschandaal. (DJG)