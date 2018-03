18 gewapende invallen bij motorbendes 07 maart 2018

De politie is gisteren rond 20 uur gewapend binnengevallen in clubhuizen van de Hells Angels in Rekem en in Genk. De actie kadert in een onderzoek van het federale parket, dat ook op 16 andere plaatsen binnenviel.

HLN