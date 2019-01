18 extra MRI-scanners moeten wachttijden (en CT-scans) verminderen 25 januari 2019

00u00 0

Er komen 18 extra MRI-scanners, verspreid over ziekenhuizen in het hele land. De nieuwe MRI-scanners zijn nodig omdat er vandaag op verschillende plaatsen soms wekenlange wachttijden zijn, en nog te veel CT-scans voorgeschreven worden waar eigenlijk een MRI op zijn plaats is. "Dat is niet alleen een verspilling van publieke middelen, het gebruik van röntgenstraling bij CT-scans houdt ook gezondheidsrisico's in", zegt federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). MRI-scans worden vooral gebruikt bij onderzoek van de hersenen, rug, knie, bloedvaten, gal en lever. De 18 bijkomende MRI-scanners zijn goed voor een uitbreiding van de capaciteit van 121 naar 139 toestellen. Bedoeling is dat de miljoeneninvestering zich terugbetaalt: door het overschakelen van CT- naar MRI-scans, het vermijden van dubbele onderzoeken en het doeltreffender voorschrijven. De scanners moeten binnen 2 tot 3 jaar operationeel zijn. In welke ziekenhuizen ze zullen komen, is nog niet beslist.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over gezondheid