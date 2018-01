18 alcoholsloten geïnstalleerd in 2017 00u00 0

Politierechters hebben vorig jaar 18 keer de plaatsing van een alcoholslot opgelegd. Dat blijkt uit cijfers van Vias, het Belgische kenniscentrum rond verkeersveiligheid. "De politierechter beslist of zo'n plaatsing zich opdringt en voorlopig wordt die maatregel in de praktijk niet vaak opgelegd", stelt Vias. "Met de nieuwe wetgeving rond de bestraffing van dronken rijden verwachten we de komende jaren wel een toename van het aantal alcoholsloten. Want vanaf 1,8 gram alcohol per liter bloed zou er een alcoholslot moeten worden opgelegd voor een periode van 1 tot 3 jaar. Voor recidivisten komt die grens op 1,2 gram per liter." Vias is voorstander van het systeem. "Omdat het meer is dan zomaar een toestel dat bepaalt of je de wagen al dan niet kan starten. Er zit een omkaderingsprogramma bij", aldus woordvoerder Stef Willems. (KSN)

