18.000 kg olifant gered

Met al hun macht trekken parkwachters en voorbijgangers in Kenia een olifant uit de modder. Het dier werd samen met twee soortgenoten gered uit Lake Kamnarok, een meer in het westen van het land. In deze tijd van het jaar is dat bijna uitgedroogd. De dieren hadden zich diep in het meer gewaagd, in een poging het allerlaatste restje water te bereiken. Maar de zwaargewichten - de olifanten wegen tot wel 6.000 kilo - kwamen vast te zitten in de modder en geraakten er op eigen kracht niet meer uit. Door touwen rond de dieren te spannen, konden ze eruit gehaald worden. (LVB)

