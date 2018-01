17 22 januari 2018

Al voor de 17de keer op rij kon Lokeren niet winnen van AA Gent. Invaller Tom De Sutter slaagde er dan weer niet in om zijn 14de doelpunt tegen de Buffalo's te maken. Het was gisteravond de 18de keer dat de spits in competitie tegenover AA Gent stond. Daarin lukte hij tot nog toe liefst 13 goals en 3 assists. (MVS)