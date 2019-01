179 ufo's gemeld We zagen ze vorig jaar weer vliegen 04 januari 2019

179 oproepen kreeg het UFO-meldpunt vorig jaar binnen. Dat zijn er 33% meer dan in 2017, toen er 'maar' 134 vreemde voorwerpen in de lucht werden opgemerkt. Vooral in Oost-Vlaanderen werden veel ufo's gespot. De stijging van het aantal meldingen liet zich net zoals elk jaar vooral voelen tijdens juli en augustus, samen goed voor 44 oproepen. Het grote aantal waarnemingen kan grotendeels verklaard worden door het warme weer in die periode. Ook in oktober waren er beduidend meer meldingen. Dat wijt het rapport van het UFO-meldpunt dan weer aan de uitzonderlijk lage bewolkingsgraad in die maand.