178 km per uur in zone 70 en gezochte man gevat Controle werkt 02 mei 2018

De snelheidscontroles van de politiezone Meetjesland waren nodig. Eén bestuurder werd geflitst met 178 kilometer per uur in een zone 70, een andere snelheidsduivel werd betrapt met 99 kilometer per uur in de bebouwde kom. Daarnaast bleken op zaterdagochtend en zondagnamiddag twee bestuurders bijna 2 promille in hun bloed te hebben - wat overeenstemt met 10 pinten voor een man - en waren er drie onder invloed van drugs. Ook konden ze een man uit Eeklo tegenhouden die een rijverbod had en er werd zelfs een 27-jarige chauffeur uit Gent tegengehouden die naar de gevangenis moest. Die was op de koop toe onder onder invloed van drugs en had geen rijbewijs. (DJG)