Op Twitter had Wout van Aert aangekondigd in de zetel te zullen zitten voor Kuurne-Brussel-Kuurne, maar dat was deels gelogen. Daags na de Omloop ging de gewezen wereldkampioen in het veld 178,2 kilometer trainen. Goed voor een tocht van 6 uur op de fiets over de wegen van de Amstel Gold Race. (DMM)