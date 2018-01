175.815 vrachtwagens minder dankzij binnenvaart 00u00 0

Het goederentransport over de Vlaamse waterwegen kende in 2017 een recordjaar. Er werd 72 miljoen ton goederen vervoerd via de binnenvaart - 4,3 miljoen ton of 6,5% meer dan in 2016, zo maakte Vlaams mobiliteitsminister Weyts (N-VA) gisteren bekend. Ook het containervervoer noteerde met 823.502 containers een recordjaar. "Topcijfers", vindt Weyts. "Elke vracht die vervoerd wordt over het water, moet niet meer over de weg. Als de binnenvaart 6,5% groeit, dan betekent dat 175.815 vrachtwagens minder." De ambitie is om tegen 2030 het aandeel van de binnenvaart bij goederentransport op te trekken van 15 naar 20%. Het vervoer van ertsen (+16,2%) en vaste brandstoffen (+29,5%) kende de sterkste stijging, maar ook het aantal vervoerde bouwmaterialen (+6,5%) stijgt.

