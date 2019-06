Exclusief voor abonnees 17 WK-treffers Marta trapt zich de geschiedenis in 20 juni 2019

De Braziliaanse legende Marta heeft voetbalgeschiedenis geschreven op het WK voor vrouwen in Frankrijk. De 33-jarige aanvalster scoorde tegen Italië en stond zo voor de zeventiende keer aan het kanon op de wereldbeker. Geen man of vrouw deed ooit beter. Italië had de eerste twee wedstrijden gewonnen en was zo al zeker van een plek in de knock-outfase. Brazilië had wel nog een goed resultaat nodig en Marta nam haar ploeg bij de hand. Een kwartier voor affluiten zorgde ze vanaf de stip voor de enige treffer van de match. Voor Marta, die uitkomt voor Orlando Pride, was het al de zeventiende treffer in vijf WK-edities en daarmee is de Braziliaanse WK-topschutter aller tijden. Het vorige record stond op naam van Miroslav Klose, die op het WK van 2014 in Brazilië zijn zestiende en laatste WK-doelpunt scoorde. De Braziliaan Ronaldo heeft 15 WK-goals op zijn teller staan, Gerd Müller, Birgit Prinz en Abby Wambach scoorden elk 14 goals op de wereldbeker.

