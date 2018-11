17 transmigranten tussen kiwi's 16 november 2018

00u00 0

In de haven van Zeebrugge zijn woensdagochtend zeventien transmigranten gevat die zich hadden verstopt tussen een lading kiwi's. Ze vluchtten bij aankomst van de politie weg, maar konden allen gevat worden. De lading is rijp voor de vuilnisbak omdat er kans bestaat op infecties. De transmigranten, allen naar eigen zeggen uit Irak en tussen de 15 en 42 jaar, werden ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken. Volgens de eerste vaststellingen kwamen ze uit een vluchtelingenkamp in Duinkerke en werden ze door smokkelaars op een vrachtwagen gezet in Rotselaar (Vlaams-Brabant). (MMB)