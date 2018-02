17 restaurants in Bangkok krijgen Michelinster 10 februari 2018

00u00 0

Voor het eerst pakt de wereldberoemde restaurantgids uit met een Michelingids over Bangkok, met daarin 98 restaurants in de Thaise hoofdstad. Dat Thailand een paradijs is voor culinaire liefhebbers is al langer bekend, maar de gastronomische oogst is niettemin indrukwekkend. Drie restaurants kregen twee sterren, veertien mogen een jaar lang uitpakken met één ster en liefst vijfendertig restaurants werden omgedoopt tot Bib Gourmand-resto's. Opvallend is dat ook een straatverkoper een ster binnensleepte: Jay Fai. De kokkin en eigenaar van die streetfoodkeuken kookt in huisgemaakte steenkoolovens en serveert onder meer omeletjes en curry's van krab. (JL)