17% minder tekenbeten door warm weer 19 april 2018

00u00 0

Vorig jaar zijn in ons land 8.500 tekenbeten geregistreerd. Dat zijn er 17 procent minder in vergelijking met 2016, zo heeft het federaal onderzoekscentrum Sciensano, het vroegere Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, gisteren laten weten. De daling kan waarschijnlijk aan de weersomstandigheden worden toegeschreven, luidt het. In mei en juni 2017, maanden waarin het aantal meldingen traditioneel stijgt, lagen de gemiddelde temperaturen abnormaal hoog en in juni waaide de wind ook bijzonder fel. Die twee factoren hebben een negatieve invloed op de activiteit en het overleven van teken. Gemiddeld 14 procent van de teken in België was besmet met de bacterie die de ziekte van Lyme kan veroorzaken. De ziekte kan overal in het land worden opgelopen, want in alle provincies werden besmette teken aangetroffen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN