Exclusief voor abonnees 17 miljoen euro voor 'schilderijtje' van 6 euro 13 februari 2020

00u00 0

Een doek van Vincent Van Gogh dat eerder voor 6 euro werd verkocht, gaat volgende maand onder de hamer voor een bedrag van zeker 17 miljoen euro. Het schilderij Paysanne devant une Chaumière (Boerin voor een Hutje) wordt volgende maand geveild op de European Fine Art Fair, een kunstbeurs in Maastricht. Het werd in de jaren zestig verkocht op een veiling in het Verenigd Koninkrijk voor 6 euro, maar in 1968 werd bekend dat het geschilderd werd door niemand minder dan Vincent Van Gogh. Het doek, dat dateert van juli 1885, werd daarna nog enkele keren verkocht en kwam in 1970 terecht bij een Amerikaanse filmproducer voor 100.000 euro. Nu wordt een prijs van 17 miljoen verwacht - misschien zelfs meer.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis