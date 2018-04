17-jarige wielrenner ontwaakt uit coma 23 april 2018

Aiko Van Nuffel, de 17-jarige wielrenner uit Lebbeke die in het weekend van 15 april in een kunstmatige coma werd gehouden na een zware val, is weer bij bewustzijn. "De dokters hebben een derde poging ondernomen om hem wakker te maken, en daar reageerde hij deze keer goed op", laat zijn vader weten. De jongeman verblijft nu nog altijd op intensieve zorgen, waar hij verder verzorgd zal worden, maar de ouders zijn alvast tevreden met deze grote stap voorwaarts. "Hij begrijpt alles en ziet ons, alleen praten is nog niet eenvoudig. Er is nog een lange weg te gaan, maar wij hopen op het beste", klinkt het. De vader wil andere renners één ding op het hart drukken: "Draag een valhelm, want dat kan echt het verschil maken. Dat is ook zo bij onze zoon geweest." (KBD)

