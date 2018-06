17-jarige vast voor moord op prostituee 21 juni 2018

De federale politie heeft een 17-jarige jongen uit Schaarbeek opgepakt voor de moord op de Nigeriaanse prostituee Eunice Osayande (23). De jonge vrouw bloedde drie weken geleden dood op het voetpad voor haar vitrine achter het Brusselse Noordstation. Ze kreeg zeventien messteken. De tiener, die te voet vluchtte, is geïdentificeerd dankzij camerabeelden en zijn DNA is gevonden op het moordwapen. Volgens een gerechtelijke bron was de dader onder andere bekend voor drugsfeiten en andere jeugddelinquentie. (SRB)