Exclusief voor abonnees 17-jarige steekt dj neer met bierglas op kermisfuif 21 augustus 2019

00u00 0

Een 38-jarige dj uit het Vlaams-Brabantse Boutersem is zwaargewond geraakt toen hij in de hals werd gestoken op een kermisfuif in het naburige Lubbeek. Gert Langendries - DJ Gert - draaide er op de Kermisfuif in deelgemeente Binkom en kreeg het aan de stok met enkele jongeren die op het podium waren geklommen. Langendries sprak hen daarop aan en één van hen, een 17-jarige, sloeg zijn bierglas kapot in de hals van de man. De dj verloor het bewustzijn en werd naar het Leuvense UZ Gasthuisberg gebracht. Daar werd een glasscherf uit zijn hals verwijderd. De slagader van de man werd op een haar na gemist, zo blijkt. Hij is buiten levensgevaar, maar zijn onderarm is verlamd. De dertiger werd gisteren naar het gespecialiseerde ziekenhuis van het Nederlandse Leiden gebracht voor een operatie. Dan wacht hem een lange revalidatie. "Mogelijk duurt die twee à drie jaar", zegt zijn broer.

