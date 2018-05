17-jarige schutter maakt 10 doden op school 19 mei 2018

Bij een schietpartij in een school in Santa Fe (Texas) zijn tien doden en evenveel gewonden gevallen. De dodelijke slachtoffers zouden negen scholieren en een leerkracht zijn. Hoofdverdachte is de 17-jarige Dimitrios Pagourtzis, vermoedelijk een leerling. Vlak voor de schietpartij deelde hij een foto op Facebook, waarop hij een trui draagt met opschrift 'Born to Kill'. De tiener, die twee wapens van zijn vader gebruikte, is opgepakt. Ook een tweede, 18-jarige verdachte is gearresteerd.