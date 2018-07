17-jarige onder wielen van vrachtwagen 12 juli 2018

00u00 0

Een 17-jarig meisje is gisternamiddag in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, nadat ze onder de wielen van een vrachtwagen terechtgekomen was in Gent. Rond 17.20 uur werd de fietsster aangereden toen het gevaarte rechtsaf draaide. Het slachtoffer werd ter plekke gereanimeerd. In de loop van de avond kwam er gelukkig goed nieuws vanuit het UZ Gent: het levensgevaar was geweken.