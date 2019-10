Exclusief voor abonnees 17-jarige Nina Sterckx wint Europese titel 21 oktober 2019

GEWICHTHEFFEN

Onze landgenote Nina Sterckx heeft zich op het EK gewichtheffen in Boekarest (Roe) tot Europees kampioene bij de junioren (U20) in de klasse tot 49 kg gekroond. Nina Sterckx is 17 jaar. De poulain van ex-olympiër Tom Goegebuer liet in de 'snatch' (gewicht in één beweging boven het hoofd trekken) 83 kg optekenen. Daarmee vestigde Sterckx een wereldrecord bij de jeugd (U17) en een Europees record bij de U20. In de 'clean and jerk' (het gewicht eerst op de schouders brengen en dan boven het hoofd stoten) pakte ze al bij haar eerste beurt de winst met 93 kg, een Europees record bij de U17. Sterckx liet in totaal 176 kg (trekken & stoten) optekenen, waarmee ze het Europese record bij de -17 met liefst 17 kg aanscherpte. In de eindstand laat Sterckx de Roemeense Cambei, die zilver haalde, met 6 kg achter zich. (EVL)

