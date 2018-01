17-jarige komt om bij 'wildwestliquidatie' in Amsterdam 29 januari 2018

Bij een zware schietpartij aan een Amsterdams jongerencentrum is vrijdagavond een jongen van 17 omgekomen en zijn twee anderen gewond geraakt. Twee schutters met bivakmutsen renden het buurthuis binnen, waar net tieners kook- en kickbokslessen volgden, en vuurden tientallen schoten af. Vermoed wordt dat het om een liquidatie ging in het criminele milieu. "Het leek een wildwestschietpartij", lieten buurtbewoners optekenen na de feiten. Stagiair Mohammed Bouchikhi (17) overleed aan zijn verwondingen en een andere stagiair, een vrouw van 20, raakte gewond aan het been. Gianni L. (20), het vermoedelijke doelwit van de schutters, werd drie keer in de borst geraakt en ligt in het ziekenhuis. L. raakte twee maanden geleden al eens gewond bij een schietpartij die zou zijn voortgekomen uit een aanslepende straatruzie. Toen kwam een 19-jarige om. De politie onderzoekt de feiten, maar deelde wel al mee dat Bouchikhi geen bekende van het gerecht was. (SRB)

