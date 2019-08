Exclusief voor abonnees 17-jarige die jongetje (6) van 10de verdieping duwt is aangehouden 06 augustus 2019

De Londense politie heeft een 17-jarige aangehouden op verdenking van poging tot doodslag, nadat hij zondagmiddag vanop de tiende verdieping van het Tate Modern-museum een 6-jarig jongetje naar beneden had geduwd of gegooid. Het jongetje kwam 30 meter lager terecht op een dak. Intussen zou hij niet langer in levensgevaar zijn, al is zijn toestand ernstig. Getuigen meldden aan Britse media dat ze een luide klap hoorden, gevolgd door geschreeuw van de moeder van het jongetje. "Dat is mijn zoon, dat is mijn zoon!", zou ze in paniek hebben geroepen. Omstaanders omsingelden meteen de 17-jarige die hem geduwd zou hebben. Volgens de eerste vaststellingen zou hij het slachtoffer niet kennen. (CMG)

